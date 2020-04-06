Главный хирург США показал, как сделать маску из футболки - видео

Генеральный хирург США Джером Адамс рассказал, как можно сделать маску из подручных средств в домашних условиях.

"В качестве альтернативе марлевым повязкам можно сделать маску из футболки, старого шарфа или полотенца", - говорит он.

На видео врач показывает, как правильно сложить вырезанную часть футболки и закрепить ее резинками для волос с обеих сторон, чтобы получить маску, которая защитить от коронавирусной инфекции.

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Напомним, по последним данным, в мире более 1,1 миллиона зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В антилидерах рейтинга — США, Испания, Италия и Германия.