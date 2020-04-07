Стать знаменосцем и водрузить знамя на Рейхстаг теперь может каждый

Участники не только узнают историю Великой Победы, они сами могут стать участниками тех событий, водрузить знамя на крышу Рейхстага и увидеть с высоты освобожденную Европу.

ТАШКЕНТ, 7 апр - Sputnik. Узнать настоящую историю Великой Победы, прожить чувства и эмоции героев войны, оказаться в эпицентре событий тех дней... Теперь это возможно в проекте "Неизвестный знаменосец", который подготовлен к 75-летию Великой Победы. Сегодня его презентуют Общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" и РИА Новости при поддержке медиагруппы "Красный квадрат".

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В формате виртуальной реальности участники могут водрузить на Рейхстаг знамя победившей Красной армии, узнать о символическом и стратегическом значении спецоперации "Знамя Победы", в которой планово и стихийно принимали участие десятки штурмовых групп и бойцов-одиночек.

В проекте, который выполнен в технологии VR-реконструкции, представлена история 12 флагов и знамен, а также групп красноармейцев, которые стремились и смогли установить свои знамена над Рейхстагом.

В проекте воссозданы события 30 апреля – 2 мая 1945 года.

В первой сцене участник оказывается "в теле" одного из бойцов Красной армии, его задача – установить Знамя Победы. Во второй рассказывается история целой дюжины красных стягов, взвившихся над поверженной столицей Третьего рейха во время и после боев. В эпилоге представлена сцена-метафора освобожденной от нацизма Европы.

Озвучивали проект известные российские артисты Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко, Максим Демченко. Также в записи принял участие телеведущий, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

"Для работы мы использовали большое количество архивных материалов, фотографий, документальной съемки. Всю крышу Рейхстага целиком нам пришлось воссоздавать по чертежам и обрывочным изображениям, – рассказала заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. – Я рада, что нам удалось по кусочкам собрать какую-то часть личных историй бойцов и групп. Это же касается истории флагов, обстоятельств боевых действий тех дней".

Sputnik Водружение знамен Красной армии над Рейхстагом доступно в формате VR-реконструкции

Проект "Неизвестный знаменосец" продолжает серию экспериментов МИА "Россия сегодня" в области высокотехнологичной журналистики. Он доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360 градусов.