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Зеленский молится за Джонсона, в Молдове дефицит гречки — новое видео Гаспаряна

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Vladimir Trefilov
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200407/13872582/Zelenskiy-molitsya-za-Dzhonsona-v-Moldove-zakanchivaetsya-grechka--novoe-video-Gasparyana.html

Политический эксперт Армен Гаспарян рассказывает, что происходит в Украине, Молдове, Латвии, Литве и Кыргызстане.

"На первом месте, конечно, Украина, ведь там что ни день, то феерия. Вот, например, сегодня Владимир Александрович Зеленский (президент Украины. — Прим. ред.), сообщил, что молится за здоровье главы британского правительства Бориса Джонсона. Это все, конечно, прекрасно, огорчает другое: почему Владимир Александрович не молится за граждан своей страны, подхвативших COVID-19? Их вовсе не мало", — сказал Армен Гаспарян.

"А в Кыргызстане один гражданин скрыл, что болеет коронавирусом, и был отправлен под суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Я считаю, что это абсолютно правильное решение", — заявил эксперт.

При этом он отметил, что большинство населения стран ближнего зарубежья, судя по новостным сводкам, отдает себе отчет в том, что происходит, и старается жить в новых реалиях. Однако есть и "совершенно невменяемые люди", в том числе и в России.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Эпидемия, пандемия, политика, коронавирус, Видео



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