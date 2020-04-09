Крики, все в дыму, света нет: узбекистанцы о спасении стариков — видео

В Москве в частном пансионате для престарелых 8 апреля вспыхнул пожар. Пока спасатели пытались подобраться к зданию поближе, пожилых инвалидов через окна выносили местные жители и проживавшие рядом мигранты.

В пансионате "Третий возраст" на момент ЧП находилось более 50 человек, в том числе свыше сорока постояльцев, многие из них не могли передвигаться самостоятельно.

Очевидцы вспоминают, что поздним вечером услышали хлопок, а потом крики о помощи. Тут же бросились на территорию, разбили окна и начали эвакуировать пострадавших.

"Все в дыму, света нет, ничего нет. Светили телефонными фонариками", — вспоминает один из рабочих, уроженец Самарканда, оказавшийся в момент трагедии поблизости и вместе со своими коллегами пришедший на помощь.

До приезда спасателей и медиков несколько десятков человек удалось вытащить из дымовой ловушки. К сожалению, без жертв не обошлось - четверо погибли, 16 человек оказались в больнице. По факту случившегося ведется следствие.

Как простые рабочие из Узбекистана и Таджикистана спасали людей, рискуя жизнь, что чувствовали в тот момент и как воспринимают свой поступок сейчас - смотрите в видео Sputnik Узбекистан.