Крики, все в дыму, света нет: узбекистанцы о спасении стариков — видео

В пансионате "Третий возраст" на момент ЧП находилось более 50 человек, в том числе свыше сорока постояльцев, многие из них не могли передвигаться самостоятельно.
Очевидцы вспоминают, что поздним вечером услышали хлопок, а потом крики о помощи. Тут же бросились на территорию, разбили окна и начали эвакуировать пострадавших.
"Все в дыму, света нет, ничего нет. Светили телефонными фонариками", — вспоминает один из рабочих, уроженец Самарканда, оказавшийся в момент трагедии поблизости и вместе со своими коллегами пришедший на помощь.
Как простые рабочие из Узбекистана и Таджикистана спасали людей, рискуя жизнь, что чувствовали в тот момент и как воспринимают свой поступок сейчас - смотрите в видео Sputnik Узбекистан.