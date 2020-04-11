Световое шоу и слезы радости — как Ухань отпраздновал окончание карантина

8 апреля власти Китая сняли режим изоляции с Уханя, откуда началась пандемия COVID-19. Город находился в изоляции без малого 76 дней!

Сейчас же Ухань постепенно возвращается к прежней жизни: возобновилось железнодорожное сообщение с городом, также начали ходить рейсовые автобусы.

Между тем власти действуют осторожно: покидать город разрешается только тем, у кого будет отрицательный тест на COVID-19.

Карантин дался городу непросто, поэтому в честь его окончания был организован настоящий праздник!

Власти города устроили грандиозное световое шоу, которое местным жителям пришлось очень по душе.

Напомним: еще недавно Китай был главным очагом распространения коронавирусной инфекции, однако со временем ситуация изменилась — сейчас в КНР пандемия постепенно идет на спад, а в Европе, тем временем, только набирает обороты.

Всего в мире коронавирусной инфекцией заражены уже свыше 1,6 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 98 тысяч человек, однако более 366 тысячи заболевших выздоровели.