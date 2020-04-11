США используют коронавирус, чтобы дестабилизировать и ослабить Сирию — видео

США используют ситуацию с коронавирусом против Дамаска, сообщили в совместном заявлении межведомственные координационные штабы России и Сирии.

По последним данным, в Сирии зафиксировано 19 случаев заболевания COVID-19, двое граждан скончались. В стране действует комендантский час: с 18.00 до 6.00 запрещено выходить из дома, на улицах остаются дежурить только полицейские.

Власти Сирии принимают активные меры по предотвращению распространения инфекции на территории страны: все государственные учреждения, общественные места и улицы городов регулярно дезинфицируются.

Также по всей республике открываются новые медицинские изоляторы для заболевших и отделения реанимации с необходимым оборудованием. Власти выделили средства для поддержки врачей и представителей других профессий, которые помогают пострадавшим от пандемии.

Кроме того, правительство Сирии регулярно предоставляет отчет о проводимых действиях не только специалистам ВОЗ, но и представителям других международных организаций.

Мир признал принимаемые против пандемии меры в Сирии эффективными.

Подобный расклад устраивает всех, кроме США, которые развернули информационно-пропагандистскую кампанию для дискредитации сирийского правительства.

В документе также говорится еще об одной корыстной цели, которую преследуют американцы, – доставить помощь подконтрольным им боевикам под предлогом обеспокоенности гуманитарной обстановкой в стране.

"Мы считаем верхом лицемерия все требования к сирийским властям со стороны США при сохранении незаконных санкций, которые препятствуют восстановлению сирийского здравоохранения и поставкам лекарств", – говорится в совместном заявлении.

Подробности – в видеосюжете.