Годовщина полета на орбиту человеческой истории - видео

Небольшой экскурс в историю в нашем видеоролике о том, что важно не забывать и чем нужно гордиться человечеству.

Сегодня весь мир отмечает День космонавтики. Ровно 59 лет назад на космическую орбиту отправился первый человек - Юрий Гагарин. Корабль "Восток-1" с советским гражданином на борту совершил один оборот вокруг Земли. Полет продлился 108 минут и навсегда вошел в историю человечества.

На Землю Гагарин вернулся народным героем. Ему была вручена медаль "За освоение целинных земель".

Исторические кадры о том, как проходила подготовка к первому полету в космос, как отправлялся борт и легендарный возглас Гагарина "Поехали!" - смотрите в нашем видео.