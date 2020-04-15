Красота и карантин: в Вильнюсе зацвела сакура - видео

Несмотря на рекомендацию не выходить из дома во время коронавируса, некоторые жители все же решили полюбоваться цветами лично.

В Вильнюсе зацвела сакура, которой можно полюбоваться в саду Сугихара, но из-за карантина люди не могут насладиться этим чудом природы.

Местные власти приняли решение разместить в саду видеокамеры, чтобы наслаждаться цветением сакур можно было через Интернет.

В Японии существует давняя традиция, называемая ханами. В этот период многочисленные сады, парки, скверы и другие места, где цветет вишневое дерево, посещает огромное количество людей, особенно популярен осмотр в вечернее время, когда веточки сакуры очень красиво подсвечены.

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