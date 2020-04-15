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Какой тут план — просто приходишь и пашешь: кто и как помогает в кол-центре

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (348)
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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200415/13927169/Kakoy-tut-plan--prosto-prikhodish-i-pashesh-kto-i-kak-pomogaet-v-kol-tsentre.html

С начала апреля в Ташкенте работает Единый координационный центр помощи. Сотни людей принимают звонки, собирают продовольственные посылки и доставляют их по домам. Как организован процесс, смотрите в нашем видео.

Ежедневно на единый номер 11-97 поступает не менее 180 тысяч звонков, операторы успевают ответить четырем тысячам абонентов. Просят не только помочь с продуктами, многие заказывают лекарства, так как самим в аптеку во время карантина ходить небезопасно.

Заслуженная артистка Узбекистана, певица Севара Назархан
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Важна каждая мелочь, иногда и песню споешь: Севара о работе в кол-центре
Именно поэтому среди операторов кол-центра в основном медики, которые и проконсультируют, и психологическую помощь окажут, если надо, и перепроверят рецепт, чтобы ничего не перепутали.

Среди волонтеров - певица Севара Назархан. Она признается, что очень хотела помочь в этой ситуации, а общение с простыми людьми оказывает не только практический, но и позитивный эмоциональный эффект. 

"Люди расслабляются, начинают сообщать сразу необходимую информацию. Какого-то плана у меня тут нет — просто приходишь сюда и пашешь", — признается заслуженная артистка Узбекистана.

С момента создания Единого координационного центра помощь получили почти 30 тысяч семей.

Нелегкие будни волонтеров - в сюжете Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (348)



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