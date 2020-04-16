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Как сходить за кофе, не нарушая карантин — кадры забавного эксперимента

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YouTube / ViralHog
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200416/13936927/Kak-skhodit-za-kofe-ne-narushaya-karantin--kadry-zabavnogo-eksperimenta.html

В Вашингтоне студент нашел способ купить кофе, не нарушая карантин и не вызывая курьера. Все, что для этого нужно, — дрон, корзинка и хорошие связи в местном Макдоналдсе.

Молодой человек, сидя на заднем дворе дома, запустил управляемый беспилотник с прикрепленной корзиной.

Та, пролетев на городом, приземлилась прямо у входа в заведение общепита.

Телеведущая Елена Малышева
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Из него, в свою очередь, вышла сотрудница с готовым заказом. После того, как она поставила стакан c кофе в корзинку, студент "вернул" дрон домой.

Многие пользователи пришли в восторг от креативной идеи, а некоторые отнеслись к эксперименту скептически. 

Дело в том, что сотрудница фастфуда была без перчаток, поэтому, по мнению пользователей, могла стать потенциальным источником передачи COVID-19.

Напомним: США стали одним из эпицентров распространения инфекции. В субботу по всех штатах впервые в истории страны ввели режим крупного бедствия. 

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По последим данным, количество зараженных COVID-19 в Штатах превысило превысило 644 тысяч человек, жертвами COVID-19 стали почти 30 тысяч американцев. 

Количество инфицированных в мире превысило 2 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 129 тысяч человек.

Теги:
коронавирус, Карантин, кофе



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