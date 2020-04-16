Добро вокруг: "Наша помощь — адресная, задачи — государственные"

Авторы проекта решили рассказать о тех, кто делает добро по велению сердца, отдавая частичку себя тем, кто так нуждается в поддержке и заботе.

Пандемия коронавируса, распространившаяся в считанные месяцы по всему миру, продемонстрировала сколько среди нас по-настоящему неравнодушных сердец. Волонтеры помогают одиноким и людям с ограниченными возможностями всем чем возможно - продуктами и лекарствами, оказывают юридическую помощь и просто общаются - ведь это одна из основных составляющих масштабного движения добра.

Политологический центр "Север-Юг" представил международный проект "ДоброВокруг. Истории в лицах". Это цикл видеоинтервью с лидерами волонтерских организаций разных стран постсоветского пространства. Активисты рассказывают о том, как помогают людям в условиях коронавируса.

В первом выпуске опытом оказания помощи социально незащищенным людям делится Дарья Белимова, координатор Московского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

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Как справиться с нехваткой людей и дистанционно обучить волонтера? Какие правила надо знать? Как наладить логистику в условиях мегаполиса и справиться со шквалом обращений от граждан?

"В день успеваем обработать шестьдесят обращений, - рассказывает Дарья Белимова. – Вместе с другими волонтерскими организациями – около 500".

Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" создано в 2013 году и в настоящее время объединяет более 50 тысяч человек в 85 регионах России.

Ежегодно оказывается помощь 4 миллионам человек. Акция #МыВместе, объявленная во время пандемии коронавируса, объединила более 64 тысяч добровольцев по всей России. Помимо покупки и доставки продуктов волонтеры общаются с одинокими пенсионерами по видеозвонкам, оказывают им медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

Для справки: Политологический центр "Север-Юг" образован в августе 2011 года. Одна из целей организации – содействие развитию образовательных и информационных проектов для молодых специалистов-гуманитариев в государствах Южного Кавказа и Центральной Азии. За время работы специалистами центра было организовано более 200 мероприятий, включая международные конференции, круглые столы и дискуссионные площадки.