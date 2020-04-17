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Крушение военного самолета МиГ-31 в Казахстане – видео

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YoyTube/ Тургумбай Ержан
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200417/13943122/Krushenie-voennogo-samoleta-MiG-31-v-Kazahstane-video.html

Инцидент случился в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства. Смотрите страшные кадры!

Вчера, 16 апреля, самолет МиГ-31 ВВС Казахстана потерпел крушение неподалеку от аэропорта Караганды.

Инцидент случился в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства. После взлета загорелся один из двигателей, на борту самолета находилось два человека. Оба летчика успели катапультироваться.

Военнослужащие доставлены в медучреждение, состояние одного из них оценивается как удовлетворительное, второго – средней степени тяжести.

Расследованием случившегося займется специальная комиссия.

Смотрите видео!

Теги:
Казахстан, Казахстан, Авиакатастрофа, катастрофа, видеоролик, Видео, самолет, Самолет, военные



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