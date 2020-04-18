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Киев в дыму: смог от пожаров в Чернобыльской зоне накрыл столицу Украины

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200418/13951955/Kiev-v-dymu-smog-ot-pozharov-v-Chernobylskoy-zone-nakryl-stolitsu-Ukrainy.html

В Чернобыльской зоне отчуждения вновь горят леса. Власти уверяют, что уровень радиации находится в пределах нормы.

По данным мониторинга атмосферы, из-за смога столица Украины стала городом с самым загрязненным воздухом. Местным жителям рекомендовали не выходить утром из дома, не открывать окна, пить больше воды и проводить влажную уборку в помещении.

Министр здравоохранения Максим Степанов и мэр Киева Виталий Кличко уверяют, что радиационного загрязнения нет.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова помочь Киеву в ситуации с пожарами в районе ЧАЭС, но таких просьб пока не поступало.

В прошлый раз огонь полыхал десять дней — с 4 по 14 апреля. Его заливали водой с вертолетов, но ветер раздувал тлеющие очаги на соседние территории. Украина ждала помощи от Европы, но помог только дождь. На этот раз синоптики осадков не обещают.

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Чернобыль, пожар, Видео, Украина, Киев



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