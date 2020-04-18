Базар во время COVID: что ждет покупателей при походе на рынок — видео

В столице Узбекистана продолжают работу лишь аптеки, продуктовые магазин и дехканские базары. Все объекты переведены на усиленный санитарный режим.

На входе в Фарахдский рынок всем посетителям измеряют температуру, затем они проходят через специальный дезинфицирующий тоннель, а потом каждому обрабатывают руки санитайзером. Товары тоже защищены от внешней среды – все прилавки закрыты прозрачной пленкой. Продавцы работают исключительно в масках и перчатках — средства защиты бесплатно выдает администрация рынка. Аналогичные меры введены во всех торговых площадках столицы.

Предусмотрели и разметку, чтобы легче было держать дистанцию в очереди. Людей не так много, как в обычный день – горожане стали покупать продукты на выездных ярмарках непосредственно в своих махаллях.

Эпидемия превратила обычный поход за хлебом в настоящий квест, но безопасность и здоровье превыше мелких неудобств.

О работе рынков в условиях эпидемии — в сюжете Sputnik Узбекистан.