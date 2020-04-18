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Базар во время COVID: что ждет покупателей при походе на рынок — видео

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (368)
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200418/13954217/Bazar-vo-vremya-COVID-chto-zhdet-pokupateley-pri-pokhode-na-rynok--video.html

В столице Узбекистана продолжают работу лишь аптеки, продуктовые магазин и дехканские базары. Все объекты переведены на усиленный санитарный режим.

На входе в Фарахдский рынок всем посетителям измеряют температуру, затем они проходят через специальный дезинфицирующий тоннель, а потом каждому обрабатывают руки санитайзером. Товары тоже защищены от внешней среды – все прилавки закрыты прозрачной пленкой. Продавцы работают исключительно в масках и перчатках — средства защиты бесплатно выдает администрация рынка. Аналогичные меры введены во всех торговых площадках столицы.

Начертаны безопасные дистанции между покупателями на местах скопления
Sputnik / Рамиз Бахтиятров
Как работают столичные базары в период карантина — фотолента
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Предусмотрели и разметку, чтобы легче было держать дистанцию в очереди. Людей не так много, как в обычный день – горожане стали покупать продукты на выездных ярмарках непосредственно в своих махаллях.

Эпидемия превратила обычный поход за хлебом в настоящий квест, но безопасность и здоровье превыше мелких неудобств.

О работе рынков в условиях эпидемии — в сюжете Sputnik Узбекистан.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (368)
Теги:
коронавирус, Карантин, рынок, Ташкент, Узбекистан



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