Советской "Копейке" — 50 лет! История легендарного автомобиля

Прототипом советского ВАЗ-2101 послужил итальянский автомобиль FIAT-124. Прежде чем выпустить знаменитый автомобиль, заводчики внесли в проект порядка 800 изменений.
Едва сойдя с конвейера, машина тут же завоевала популярность среди советских граждан.
Одним из первых владельцев "копейки" стал известный актер, певец и поэт Владимир Высоцкий.
Производство автомобилей продолжалось на протяжении 12 лет — вплоть до 1982 года. За это время было выпущено более 2,7 миллиона экземпляров "копейки".
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