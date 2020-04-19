Советской "Копейке" — 50 лет! История легендарного автомобиля

Пятьдесят лет назад, 19 апреля 1970 года, с конвейера Волжского автозавода в Тольятти сошла ВАЗ-2101 "Жигули" – первая модель автомобилей Lada, которую сначала в народе прозвали "единичка", а затем "копейка".

Прототипом советского ВАЗ-2101 послужил итальянский автомобиль FIAT-124. Прежде чем выпустить знаменитый автомобиль, заводчики внесли в проект порядка 800 изменений.

Едва сойдя с конвейера, машина тут же завоевала популярность среди советских граждан.

Одним из первых владельцев "копейки" стал известный актер, певец и поэт Владимир Высоцкий.

Производство автомобилей продолжалось на протяжении 12 лет — вплоть до 1982 года. За это время было выпущено более 2,7 миллиона экземпляров "копейки".

Архивные кадры смотрите в видео!