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Советской "Копейке" — 50 лет! История легендарного автомобиля

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200419/13956979/Sovetskoy-Kopeyke--50-let-Istoriya-legendarnogo-avtomobilya.html

Пятьдесят лет назад, 19 апреля 1970 года, с конвейера Волжского автозавода в Тольятти сошла ВАЗ-2101 "Жигули" – первая модель автомобилей Lada, которую сначала в народе прозвали "единичка", а затем "копейка".

Прототипом советского ВАЗ-2101 послужил итальянский автомобиль FIAT-124. Прежде чем выпустить знаменитый автомобиль, заводчики внесли в проект порядка 800 изменений.

Российский инженер превратил Жигули в вездеход
© Ruptly .
Российский инженер превратил "Жигули" в вездеход

Едва сойдя с конвейера, машина тут же завоевала популярность среди советских граждан.

Одним из первых владельцев "копейки" стал известный актер, певец и поэт Владимир Высоцкий.

Производство автомобилей продолжалось на протяжении 12 лет — вплоть до 1982 года. За это время было выпущено более 2,7 миллиона экземпляров "копейки".

Архивные кадры смотрите в видео!

Теги:
Юбилей, СССР, машина



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