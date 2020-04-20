Добро в карантин: в США разобрали всех собак из приюта - видео

Пока мы сидим дома на карантине, в Штатах люди решили опустошить временные пристанища для животных. Посмотрите на счастливых собак в нашем видео!

В американском в округе Палм-Бич впервые в истории полностью опустел один из питомников приюта. В честь этого радостного события сотрудники устроили овацию и сняли на видео опустевшее временное пристанище для животных.

Парализованную собаку спасли из заброшенного дома - трогательное видео >>

Бездомных собак начали чаще забирать жители и в других штатах США. Тенденция стала прослеживаться после начала введения жестких ограничительных мер из-за коронавируса.

Пожилой пес попал в приют после пожаров в Калифорнии - трогательное видео >>

Смотрите наше видео!