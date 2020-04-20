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Добро в карантин: в США разобрали всех собак из приюта - видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200420/13959552/Dobro-v-karantin-v-SShA-razobrali-vsekh-sobak-iz-priyuta-video.html

Пока мы сидим дома на карантине, в Штатах люди решили опустошить временные пристанища для животных. Посмотрите на счастливых собак в нашем видео!

В американском в округе Палм-Бич впервые в истории полностью опустел один из питомников приюта. В честь этого радостного события сотрудники устроили овацию и сняли на видео опустевшее временное пристанище для животных. 

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Бездомных собак начали чаще забирать жители и в других штатах США. Тенденция стала прослеживаться после начала введения жестких ограничительных мер из-за коронавируса.  

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Смотрите наше видео!

Теги:
YouTube, пес, США, США, защита животных, животные, Животные, собаководы, собака, собака, собаки, видеоролик, Видео



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