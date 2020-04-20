Добро в карантин: в США разобрали всех собак из приюта - видео

В американском в округе Палм-Бич впервые в истории полностью опустел один из питомников приюта. В честь этого радостного события сотрудники устроили овацию и сняли на видео опустевшее временное пристанище для животных.
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Бездомных собак начали чаще забирать жители и в других штатах США. Тенденция стала прослеживаться после начала введения жестких ограничительных мер из-за коронавируса.
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