Пасхальное чудо: в Ташкенте воскресили уникальную часовню XIX века — видео

Часовня святого Георгия Победоносца была воздвигнута на месте братской могилы у крепостной стены старого Ташкента. В 1865 году тут погибли русские солдаты, бравшие город штурмом. Сам комплекс появился почти 20 лет спустя — в 1886 году.

Строение чудом уцелело и даже в советские годы осталось нетронутым. Здание буквально вросло в землю и обветшало, но теперь в него вновь вдохнули жизнь. Реставрация началась осенью 2019 года, а завершить работы успели к православной Пасхе.

Святыня восстановлена по прежнему проекту инженера Ульянова. Для отделки использовался известняк, привезенный из Бухары, а крест выполнен из латуни. На одном из фасадов выложена мозаика святого Георгия.

Как выглядит уникальный исторический объект, смотрите в нашем видео.