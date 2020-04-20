Пасхальное чудо: в Ташкенте воскресили уникальную часовню XIX века — видео

Строение чудом уцелело и даже в советские годы осталось нетронутым. Здание буквально вросло в землю и обветшало, но теперь в него вновь вдохнули жизнь. Реставрация началась осенью 2019 года, а завершить работы успели к православной Пасхе.
Святыня восстановлена по прежнему проекту инженера Ульянова. Для отделки использовался известняк, привезенный из Бухары, а крест выполнен из латуни. На одном из фасадов выложена мозаика святого Георгия.
Как выглядит уникальный исторический объект, смотрите в нашем видео.