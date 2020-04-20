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Пасхальное чудо: в Ташкенте воскресили уникальную часовню XIX века — видео

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200420/13964938/Paskhalnoe-chudo-v-Tashkente-voskresili-unikalnuyu-chasovnyu-XIX-veka--video.html

Часовня святого Георгия Победоносца была воздвигнута на месте братской могилы у крепостной стены старого Ташкента. В 1865 году тут погибли русские солдаты, бравшие город штурмом. Сам комплекс появился почти 20 лет спустя — в 1886 году.

Строение чудом уцелело и даже в советские годы осталось нетронутым. Здание буквально вросло в землю и обветшало, но теперь в него вновь вдохнули жизнь. Реставрация началась осенью 2019 года, а завершить работы успели к православной Пасхе.

Святыня восстановлена по прежнему проекту инженера Ульянова. Для отделки использовался известняк, привезенный из Бухары, а крест выполнен из латуни. На одном из фасадов выложена мозаика святого Георгия.

Как выглядит уникальный исторический объект, смотрите в нашем видео.

Теги:
реставрация, память, православие, часовня, Ташкент



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