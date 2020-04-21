G20: пандемия выявила системные проблемы в медицине — видео

Министры здравоохранения стран "Большой двадцатки" обсудили координацию действий по борьбе с COVID-19. Фрагмент видеоконференции смотрите в видео.

Участники встречи признали, что коронавирус выявил недостатки систем здравоохранения, показал уязвимость глобальной возможности предотвращать и реагировать на угрозы пандемии. Об этом говорится в заявлении по итогам совещания.

Также стороны констатировали, что для улучшения ситуации необходимо сделать акцент на обмене знаниями.

К министрам обратился генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он призвал страны G20 устранить препятствия в сфере торговли и сотрудничать в целях увеличения объемов производства и распределения необходимых товаров.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения. Скончались свыше 157 тысяч человек.