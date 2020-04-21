18:21 21 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

G20: пандемия выявила системные проблемы в медицине — видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (399)
180 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Saudi State TV
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200421/13969692/G20-pandemiya-vyyavila-sistemnye-problemy-v-meditsine--video.html

Министры здравоохранения стран "Большой двадцатки" обсудили координацию действий по борьбе с COVID-19. Фрагмент видеоконференции смотрите в видео.

Участники встречи признали, что коронавирус выявил недостатки систем здравоохранения, показал уязвимость глобальной возможности предотвращать и реагировать на угрозы пандемии. Об этом говорится в заявлении по итогам совещания.

Пробирки с кровью
Sputnik / Павел Лисицын
Ташкент поделился с Лондоном наработками в лечении COVID-19 кровью переболевших
Также стороны констатировали, что для улучшения ситуации необходимо сделать акцент на обмене знаниями.

К министрам обратился генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он призвал страны G20 устранить препятствия в сфере торговли и сотрудничать в целях увеличения объемов производства и распределения необходимых товаров.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения. Скончались свыше 157 тысяч человек.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (399)
Теги:
здравоохранение, Эпидемия, пандемия, коронавирус



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Часовня святого Георгия Победоносца у крепостной стены старого Ташкента
Министры здравоохранения G20 признали слабость отрасли в борьбе с COVID-19
G20: пандемия выявила системные проблемы в медицине — видео
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться
Кто придумал карантин и сколько он должен длиться



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться