В поле зрения: российская полевая биолаборатория начала работу в Италии

Многофункциональный комплекс поможет в диагностике и исследовании клинических проб, взятых для выявления коронавируса.

Российские военные специалисты развернули мобильную биолабораторию в Италии. Она разместилась на авиабазе "Ори-аль-Сери" вблизи воздушной гавани Милан/Бергамо в Ломбардии.

Специалисты могут установить практически все типы возбудителей опасных заболеваний.

Напомним, с 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов Воздушно-космических сил России с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии.

Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с COVID-19, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

В данный момент, Италия занимает одно из первых мест в Европе по распространению коронавируса.