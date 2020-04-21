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В поле зрения: российская полевая биолаборатория начала работу в Италии

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200421/13972439.html

Многофункциональный комплекс поможет в диагностике и исследовании клинических проб, взятых для выявления коронавируса.

Российские военные специалисты развернули мобильную биолабораторию в Италии. Она разместилась на авиабазе "Ори-аль-Сери" вблизи воздушной гавани Милан/Бергамо в Ломбардии.

© Sputnik / Алессандро Рота
Италия предупреждает: Европа может не пережить эпидемии

Специалисты могут установить практически все типы возбудителей опасных заболеваний.

Напомним, с 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов Воздушно-космических сил России с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии.

Они доставили на Апеннины восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с COVID-19, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

В данный момент, Италия занимает одно из первых мест в Европе по распространению коронавируса.

 




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