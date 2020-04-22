"Черный понедельник" для цен WTI: почему произошел обвал и чего теперь ждать

Исторический обвал произошел на фоне пандемии коронавируса, охватившей уже почти все страны. Спрос резко упал и привел к переизбытку нефти на рынке. Американские хранилища при этом оказались почти заполнены.
Вслед за WTI снизилась стоимость европейской Brent и российской Urals, но не столь значительно.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков ранее также отметил, что паника на бирже — это биржевые инструменты. По его словам, трейдерам намеренно нужно было сделать такую низкую цену, чтобы выручить деньги в рамках страховки.
Сейчас основная надежда на новую сделку ОПЕК+. Несколько дней назад участники договорились сократить добычу черного золота на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Соглашение, к которому присоединились Соединенные Штаты, начнет действовать с 1 мая.
Однако есть вероятность, что некоторые страны начнут сокращать добычу раньше.