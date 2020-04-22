"Черный понедельник" для цен WTI: почему произошел обвал и чего теперь ждать

По итогам торгов 20 апреля майские фьючерсы на американскую нефть WTI обрушились до отрицательных значений. Цена контракта упала на 56 долларов — до минус 37,63 доллара за баррель.

Исторический обвал произошел на фоне пандемии коронавируса, охватившей уже почти все страны. Спрос резко упал и привел к переизбытку нефти на рынке. Американские хранилища при этом оказались почти заполнены.

Вслед за WTI снизилась стоимость европейской Brent и российской Urals, но не столь значительно.

В Кремле призвали не поддаваться панике из-за ситуации с WTI. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что "свистопляска с фьючерсами" — это "спекулятивный", "чисто торговый момент", связанный с датой закрытия торгов по майским фьючерсам. Придавать "апокалиптическую окраску" возникшей ситуации не нужно, подчеркнул он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков ранее также отметил, что паника на бирже — это биржевые инструменты. По его словам, трейдерам намеренно нужно было сделать такую низкую цену, чтобы выручить деньги в рамках страховки.

Сейчас основная надежда на новую сделку ОПЕК+. Несколько дней назад участники договорились сократить добычу черного золота на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Соглашение, к которому присоединились Соединенные Штаты, начнет действовать с 1 мая.

Однако есть вероятность, что некоторые страны начнут сокращать добычу раньше.