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Как правильно выбрать антисептик для рук — инструкция

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200423/13981333/Kak-pravilno-vybrat-antiseptik-dlya-ruk--instruktsiya.html

В период пандемии очень важно защитить себя и своих близких. Для этого нужно ходить в маске, чаще мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком.

Прежде всего, санитайзер должен содержать 60-80% этилового или изопропиленового спирта.

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Кроме того, обратите внимание на то, что антисептики с антибактериальными свойствами уничтожают только бактерии, поэтому надо выбирать санитайзеры с надписью "антисептические". Они убьют не только бактерии, но и вирусы.

После того, как вы приобрели санитайзер, важно понять, как им правильно пользоваться. 

Специалисты отмечают, что просто вылить антисептик на руки недостаточно. Их важно тщательно протереть и дождаться полного высыхания.

Подробности — в видео.

Теги:
здоровье



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