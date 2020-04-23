Как правильно выбрать антисептик для рук — инструкция

В период пандемии очень важно защитить себя и своих близких. Для этого нужно ходить в маске, чаще мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком.

Прежде всего, санитайзер должен содержать 60-80% этилового или изопропиленового спирта.

Кроме того, обратите внимание на то, что антисептики с антибактериальными свойствами уничтожают только бактерии, поэтому надо выбирать санитайзеры с надписью "антисептические". Они убьют не только бактерии, но и вирусы.

После того, как вы приобрели санитайзер, важно понять, как им правильно пользоваться.

Специалисты отмечают, что просто вылить антисептик на руки недостаточно. Их важно тщательно протереть и дождаться полного высыхания.

Подробности — в видео.