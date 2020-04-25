Музыканты из Австралии спели песню времен Великой Отечественной войны — видео

Один из основателей хора Эндрю Свэйн рассказал, что сейчас музыканты стараются подобрать композиции, полные боли и отчаяния, которые бы позволили пробудить в слушателях ту любовь и радость, которые есть в них.
Отмечается, что участники ансамбля выучили слова советской песни на слух, а их смысл поняли из перевода.
Текст
На поле танки грохотали,
Солдаты шли в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.
Под танк ударила болванка,
Прощай, гвардейский экипаж!
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
Машина пламенем объята,
Сейчас рванет боекомплект,
А жить так хочется, ребята,
Но выбираться сил уж нет.
Нас извлекут из под обломков,
Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий
В последний путь проводят нас.
И полетят тут телеграммы
Родных, знакомых известить,
Что сын их больше не вернется
И не приедет погостить.
В углу заплачет мать-старушка,
Слезу рукой смахнет отец,
И дорогая не узнает,
Каков танкиста был конец.
И будет карточка пылиться
На полке пожелтевших книг —
В танкистской форме, при погонах
И ей он больше не жених.