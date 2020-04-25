Музыканты из Австралии спели песню времен Великой Отечественной войны — видео

Мужской хор Dustyesky из австралийского города Маллумбимби исполнил советскую песню военных лет "На поле танки грохотали".

Один из основателей хора Эндрю Свэйн рассказал, что сейчас музыканты стараются подобрать композиции, полные боли и отчаяния, которые бы позволили пробудить в слушателях ту любовь и радость, которые есть в них.

Отмечается, что участники ансамбля выучили слова советской песни на слух, а их смысл поняли из перевода.

Текст

На поле танки грохотали,

Солдаты шли в последний бой,

А молодого командира

Несли с пробитой головой.

Под танк ударила болванка,

Прощай, гвардейский экипаж!

Четыре трупа возле танка

Дополнят утренний пейзаж.

Машина пламенем объята,

Сейчас рванет боекомплект,

А жить так хочется, ребята,

Но выбираться сил уж нет.

Нас извлекут из под обломков,

Поднимут на руки каркас,

И залпы башенных орудий

В последний путь проводят нас.

И полетят тут телеграммы

Родных, знакомых известить,

Что сын их больше не вернется

И не приедет погостить.

В углу заплачет мать-старушка,

Слезу рукой смахнет отец,

И дорогая не узнает,

Каков танкиста был конец.

И будет карточка пылиться

На полке пожелтевших книг —

В танкистской форме, при погонах

И ей он больше не жених.