Первые в мире: российские военные десантировались в Арктике

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Главный тренер "Хумо" признался, что хотел бы вернуться в команду через сезон "В Ташкенте пошел хоккей: тебя узнают, подходят, интересуются — у всех был интерес. Большое спасибо зрителям — хоккей признали, команду полюбили — поддержка была сумасшедшая!" - отметил главный тренер "Хумо". 118

Более 250 тысяч семей получили помощь во время карантина Поддержку получают также семьи, лишенные источника доходов из-за карантина, семьи лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, а также семьи граждан, которые уехали на работу за границу и в настоящее время не находятся в Узбекистане. 165