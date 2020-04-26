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Первые в мире: российские военные десантировались в Арктике

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VK / Минобороны России
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200426/14003395.html

Впервые в истории российские десантники совершили десантирование в составе группы на новых парашютных системах с высоты 10 тысяч метров в арктических условиях.

В рамках высотного десантирования проведено тактико-специальное учение с разведывательным подразделением ВДВ, которое десантировалось с высоты 2 тысяч метров.

"Во взаимодействии с личным составом тактической группы Северного флота десантники выполнили задачи по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника", - сообщили в российском оборонном ведомстве.

Высотное десантирование посвятили 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-ой годовщине образования Воздушно-десантных войск.

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Такого рода учения планируется проводить ежегодно в разных районах Арктики различным составом привлекаемых участников, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.




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