00:18 27 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

Под ударом стихии: "Узархив" рассекретил документ, который хранился 54 года

Получить короткую ссылку
209162
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Георгий Зельма/ видеокадры "Узархив"
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200426/14005165/Pod-udarom-stikhii-Uzarkhiv-rassekretil-dokument-kotoryy-khranilsya-54-goda--.html

Восстановиться городу помогали всей страной - в Ташкент прибыли лучшие строители, инженеры, архитекторы из других республик бывшего Советского Союза. Справиться с последствиями стихии удалось за 3,5 года.

26 апреля 1966 года в 05:23 в Ташкенте произошло сильнейшее землетрясение. Подземные толчки силой 8 баллов полностью разрушили город. В руины превратились административные здания, магазины, школы, жилые дома. Без крыши над головой остались более 300 тысяч ташкентцев.

Восстановиться городу помогали всей страной - в Ташкент прибыли лучшие строители, инженеры, архитекторы из других республик бывшего Советского Союза. Справиться с последствиями стихии удалось за 3,5 года.

Агентство "Узархив" спустя 54 года опубликовало данные из архивного документа – Распоряжения № 1284 Совета Министров РСФСР от 23 мая 1966 года о расселении и трудоустройстве 1000 семей, пострадавших от землетрясения в Ташкенте.




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Круизное судно Costa Deliziosa завершило кругосветное путешествие в Генуе
Архивные кадры последствий ташкентского землетрясения 1966 года
Под ударом стихии: "Узархив" рассекретил документ, который хранился 54 года
Меню в карантинной зоне под Ташкентом
Карантин с аппетитом: чем кормят в санитарной зоне под Ташкентом — меню



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться