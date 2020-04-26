Под ударом стихии: "Узархив" рассекретил документ, который хранился 54 года

Восстановиться городу помогали всей страной - в Ташкент прибыли лучшие строители, инженеры, архитекторы из других республик бывшего Советского Союза. Справиться с последствиями стихии удалось за 3,5 года.

26 апреля 1966 года в 05:23 в Ташкенте произошло сильнейшее землетрясение. Подземные толчки силой 8 баллов полностью разрушили город. В руины превратились административные здания, магазины, школы, жилые дома. Без крыши над головой остались более 300 тысяч ташкентцев.

Восстановиться городу помогали всей страной - в Ташкент прибыли лучшие строители, инженеры, архитекторы из других республик бывшего Советского Союза. Справиться с последствиями стихии удалось за 3,5 года.

Агентство "Узархив" спустя 54 года опубликовало данные из архивного документа – Распоряжения № 1284 Совета Министров РСФСР от 23 мая 1966 года о расселении и трудоустройстве 1000 семей, пострадавших от землетрясения в Ташкенте.