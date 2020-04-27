Россия готова к диалогу по новым видам вооружений за рамками СНВ-3 — Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к обсуждению новых видов вооружений за рамками Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Стоит отметить, что, на данный момент, СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

Он был подписан в 2010-го и истекает уже в феврале следующего года.

Пока Вашингтон не озвучил четкой позиции по тому, планируют он продлевать соглашение или нет.

По словам Лаврова, США так и не ответили на ноту о продлении данного договора, что указывает на то, что в планах американской администрации такого, судя по всему, нет.

Есть и другое косвенное подтверждение этому: в Штатах уже неоднократно сомневались в необходимости продления СНВ-3, который, по мнению американской стороны, имеет недостатки.

Песков: США не уведомляли Кремль о желании продлить договор об СНВ >>

Между тем глава Белого дома Дональд Трамп упорно добивается разработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США.