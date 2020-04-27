23:19 27 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

Россия готова к диалогу по новым видам вооружений за рамками СНВ-3 — Лавров

Получить короткую ссылку
103 0 0
Новости
Все новости
Все новости
YouTube / Sputnik на русском
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200427/14012898/Rossiya-gotova-k-dialogu-po-novym-vidam-vooruzheniy-za-ramkami-SNV-3--Lavrov.html

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к обсуждению новых видов вооружений за рамками Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Стоит отметить, что, на данный момент, СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.

США выдвинули новое условие России для продления СНВ-3
Sputnik/RUPTLY
США предложили России неприемлемое условие для продления СНВ-3

Он был подписан в 2010-го и истекает уже в феврале следующего года.

Пока Вашингтон не озвучил четкой позиции по тому, планируют он продлевать соглашение или нет.

По словам Лаврова, США так и не ответили на ноту о продлении данного договора, что указывает на то, что в планах американской администрации такого, судя по всему, нет.

Есть и другое косвенное подтверждение этому: в Штатах уже неоднократно сомневались в необходимости продления СНВ-3, который, по мнению американской стороны, имеет недостатки.

Песков: США не уведомляли Кремль о желании продлить договор об СНВ >>

Между тем глава Белого дома Дональд Трамп упорно добивается разработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США.

Теги:
Россия, МИД РФ, Сергей Лавров



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Рисунок с изображением легендарного летчика Алексея Маресьева появился на фасаде дома №32 на Нижней Красносельской улице в Москве.
Граффити Победы: летчик Маресьев, маршал Жуков и фильм "Офицеры"
Россия готова к диалогу по новым видам вооружений за рамками СНВ-3 — Лавров
Меню в карантинной зоне под Ташкентом
Карантин с аппетитом: чем кормят в санитарной зоне под Ташкентом — меню



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться