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Российские Су-25 и Су-30СМ нанесли удары по условному противнику в Балтике — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200428/14017796/Rossiyskie-Su-25-i-Su-30SM-nanesli-udary-po-uslovnomu-protivniku-v-Baltike--video.html

Бомбардировщики Су-25 и Су-30СМ Балтийского флота отработали условное нанесение ударов по надводным целям. Как прошли плановые тренировки, смотрите в видео.

Экипажи атаковали мишени, которые имитировали отряд кораблей противника, а также выполнили фигуры сложного пилотажа, боевые развороты и приемы ухода от средств ПВО. Всего в учениях было задействовано около десяти самолетов.

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Ранее Министерство обороны РФ поделилось видеокадрами с учений в Ставрополье, в ходе которых российские штурмовики Су-25 уничтожили тактические ракетные комплексы условного противника.

Пристальное внимание было уделено аэронавигации, нанесению ударов по целям с заданными координатами, уходу из-под удара зенитных систем условных террористов.




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