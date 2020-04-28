Российские Су-25 и Су-30СМ нанесли удары по условному противнику в Балтике — видео

Бомбардировщики Су-25 и Су-30СМ Балтийского флота отработали условное нанесение ударов по надводным целям. Как прошли плановые тренировки, смотрите в видео.

Экипажи атаковали мишени, которые имитировали отряд кораблей противника, а также выполнили фигуры сложного пилотажа, боевые развороты и приемы ухода от средств ПВО. Всего в учениях было задействовано около десяти самолетов.

Российские Су-24 и американский эсминец Donald Cook: что происходит в Балтийском регионе

Ранее Министерство обороны РФ поделилось видеокадрами с учений в Ставрополье, в ходе которых российские штурмовики Су-25 уничтожили тактические ракетные комплексы условного противника.

Пристальное внимание было уделено аэронавигации, нанесению ударов по целям с заданными координатами, уходу из-под удара зенитных систем условных террористов.