Беспилотные КамАЗы в арктических условиях — видео

Они не устанут – такими принципами руководствовались создатели беспилотных грузовиков. Смотрите на видео, как испытывали беспилотные грузовики в сложных условиях.

Российские грузовики преодолели 2,5 тысячи километров в Ямало-Ненецком автономном округе на Восточно-Мессояхском нефтяном месторождении.

"Сегодня интерес к внедрению беспилотных перевозок среди промышленных предприятий увеличивается, постепенно формируется законодательная база, что открывает перед нами новые возможности", - рассказал заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по развитию Ирек Гумеров.

Во время испытаний проверяли работоспособность всех систем управления и связи с учетом дорожной обстановки. Контролировали передвижение из центра управления, который оборудовали на месторождении.

Преимущества беспилотных грузовиков, особенно в условиях низких температур, – это бесперебойная работа. Разработчики утверждают, что такие КамАЗы на 50% безопаснее, чем машины, управляемые водителями.