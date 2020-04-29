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Беспилотные КамАЗы в арктических условиях — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200429/14021442/Bespilotnie-KamAZi-v-arkticheskih-usloviyah-video.html

Они не устанут – такими принципами руководствовались создатели беспилотных грузовиков. Смотрите на видео, как испытывали беспилотные грузовики в сложных условиях.

Российские грузовики преодолели 2,5 тысячи километров в Ямало-Ненецком автономном округе на Восточно-Мессояхском нефтяном месторождении.

"Сегодня интерес к внедрению беспилотных перевозок среди промышленных предприятий увеличивается, постепенно формируется законодательная база, что открывает перед нами новые возможности", - рассказал заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по развитию Ирек Гумеров.

Во время испытаний проверяли работоспособность всех систем управления и связи с учетом дорожной обстановки. Контролировали передвижение из центра управления, который оборудовали на месторождении.

Преимущества беспилотных грузовиков, особенно в условиях низких температур, – это бесперебойная работа. Разработчики утверждают, что такие КамАЗы на 50% безопаснее, чем машины, управляемые водителями.

Теги:
камаз, видеоролик, Видео



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