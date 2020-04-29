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"Мы уже привыкли": Лавров ответил на обвинения ЕС в дезинформации о COVID-19

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200429/14028260/My-uzhe-privykli-Lavrov-otvetil-na-obvineniya-ES-v-dezinformatsii-o-COVID-19.html

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обвинения Евросоюза в том, что Россия якобы распространяет дезинформацию по коронавирусу.

По словам министра, у ЕС нет никаких доказательств этому, да они и не требуются.

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Лавров отметил, что в Москве уже давно все привыкли к безосновательным вымыслам со стороны Запада.

Напомним: в конце марта Европарламент обвинил РФ в распространении фейковых новостей о коронавирусе.

Кремль обвинили в том, что он намеренно дает указание публиковать ложные данные о борьбе стран Запада с пандемией, чтобы посеять панику и страх в европейском сообществе.

Российская сторона не медлила с ответом на подобные обвинения.

В Совете Федерации подчеркнули, что "русофобия не лечит коронавирус", и напомнили, что Россия, наоборот, помогает европейским странам (например, Италии) в борьбе с COVID-19, тогда как "кто-то продолжает заниматься знакомым делом, потому что, видимо, ничего не умеет".

Теги:
МИД РФ, Сергей Лавров, ЕС, коронавирус



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