"Мы уже привыкли": Лавров ответил на обвинения ЕС в дезинформации о COVID-19

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал обвинения Евросоюза в том, что Россия якобы распространяет дезинформацию по коронавирусу.

По словам министра, у ЕС нет никаких доказательств этому, да они и не требуются.

Лавров отметил, что в Москве уже давно все привыкли к безосновательным вымыслам со стороны Запада.

Напомним: в конце марта Европарламент обвинил РФ в распространении фейковых новостей о коронавирусе.

Кремль обвинили в том, что он намеренно дает указание публиковать ложные данные о борьбе стран Запада с пандемией, чтобы посеять панику и страх в европейском сообществе.

Российская сторона не медлила с ответом на подобные обвинения.

В Совете Федерации подчеркнули, что "русофобия не лечит коронавирус", и напомнили, что Россия, наоборот, помогает европейским странам (например, Италии) в борьбе с COVID-19, тогда как "кто-то продолжает заниматься знакомым делом, потому что, видимо, ничего не умеет".