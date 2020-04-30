Как офицер из Узбекистана штурмовал Рейхстаг — воспоминания сына о подвиге отца

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника Sputnik публикует семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров.

Воспоминаниями о героических подвигах своего отца поделился сотрудник профсоюза работников образования, науки и культуры Узбекистана Рустам Исаков.

Его отец Каримджан Исаков был участником штурма Рейхстага и водружения над ним Знамени Победы.

"Мне повезло, что мой отец вернулся с войны живым. Я никогда не забуду наши поездки в города-герои, общение с теми, кто ковал Великую Победу", — поделился мужчина.

Он рассказал, что в доме его семьи во время недели боевой славы всегда проводились теплые встречи с маршалом Чуйковым, генералами Телегиным, Шатиловым (командир дивизии, штурмовавшей Рейхстаг), Лисициным, а также с героями штурма Рейхстага и водружения Знамени Победы — Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

За геройство и мужество, проявленные на фронте, Каримджану Исакову дали звание Героя.

"Отец находился при штурмовой группе. Когда бойцы поднялись в атаку, то были встречены сильным пулеметным огнем и залегли. Тогда он, не обращая внимание на ураганный огонь, поднялся и со словами "Вперед, за Сталина!", увлек за собой бойцов и первым добрался до траншеи", — рассказывает его сын.

Группа Каримджана Исакова захватила пять пулеметных точек, открыв дорогу для продвижения основных сил батальона.

Это не единственный героический поступок, который Исаков совершил на фронте.

Накануне Победы он штурмом овладел вражеской траншеей, что дало возможность нескольким взводам передвигаться без потерь. Также он вместе с другими советскими солдатами окружил населенный пункт Куненсдорф, отрезав путь для отступления врагов.

За прорыв обороны немцев и наступление на Берлин по приказу Сталина Исакову объявили благодарность.

Проект "Фронтовая перекличка"

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье.

Его цель - сделать семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнить о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

В этом году мероприятие будет проводиться в третий раз, однако из-за пандемии Covid-19 были внесены коррективы.

Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Будут публиковаться видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями этих стран, которые расскажут семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.