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В России провели онлайн-парад для 97-летнего ветерана — видео

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200430/14031582/V-Rossii-proveli-onlayn-parad-dlya-97-letnego-veterana--video.html

Необычное поздравление ко дню Победы для 97-летнего ветерана в Новосибирске подготовили российские военные.

Для именинника Михаила Мезина провели личный парад.

Правда, в прямом эфире из-за введенных карантинных мер. Все участники парада были в масках и соблюдали необходимую дистанцию.

Для ветерана провели торжественный марш, военнослужащие сыграли песни военных лет. 

За парадом фронтовик наблюдал по ноутбуку, находясь у себя дома.

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Напомним: в этом году парад Победы 9 мая не состоится из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поручил силовым ведомствам изменить график проведения праздничного парада и отложить другие намеченные мероприятия.

Между тем Путин сразу сказал: речь идет не об отмене праздничного мероприятия, а всего лишь о его переносе. Он заверил, что все торжества, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", обязательно пройдут позже в 2020 году.

Теги:
Новосибирск, Россия, Великая Отечественная война, парад, День Победы, ветеран



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