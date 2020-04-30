В России провели онлайн-парад для 97-летнего ветерана — видео

Для именинника Михаила Мезина провели личный парад.

Правда, в прямом эфире из-за введенных карантинных мер. Все участники парада были в масках и соблюдали необходимую дистанцию.

Для ветерана провели торжественный марш, военнослужащие сыграли песни военных лет.

За парадом фронтовик наблюдал по ноутбуку, находясь у себя дома.

Напомним: в этом году парад Победы 9 мая не состоится из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поручил силовым ведомствам изменить график проведения праздничного парада и отложить другие намеченные мероприятия.

Между тем Путин сразу сказал: речь идет не об отмене праздничного мероприятия, а всего лишь о его переносе. Он заверил, что все торжества, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", обязательно пройдут позже в 2020 году.