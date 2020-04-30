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Doctor Jazz Party: джазовый онлайн-марафон в поддержку врачей – трансляция
Музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party запустил благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, направленный на поддержку медиков. Смотрите прямую трансляцию мероприятия.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=30801274&type=mp4
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PT1S
2020-04-30T18:12Z
Музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party запустил благотворительный онлайн-марафон Doctor Jazz Party, направленный на поддержку медиков. Смотрите прямую трансляцию мероприятия.
Каждый день врачи и медперсонал больниц совершают настоящий подвиг. Они трудятся на передовой борьбы с коронавирусом. Лучшее, что все слушатели и зрители могут сделать для них, – оставаться дома. А в Международный день джаза для этого есть особый повод.
В мероприятии принимают участие джазмены России и мира, а к выступлениям музыкантов добавятся видеообращения врачей с их рабочих мест в больницах и медицинских центрах.
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Организаторами благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.