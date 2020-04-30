Doctor Jazz Party: джазовый онлайн-марафон в поддержку врачей – трансляция

Каждый день врачи и медперсонал больниц совершают настоящий подвиг. Они трудятся на передовой борьбы с коронавирусом. Лучшее, что все слушатели и зрители могут сделать для них, – оставаться дома. А в Международный день джаза для этого есть особый повод.

В мероприятии принимают участие джазмены России и мира, а к выступлениям музыкантов добавятся видеообращения врачей с их рабочих мест в больницах и медицинских центрах.

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Организаторами благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.