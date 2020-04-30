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Люди в парке, машины в заторах: Ташкент оживает после карантина — видео

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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (420)
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200430/14038347/Lyudi-v-parke-mashiny-v-zatorakh-Tashkent-ozhivaet-posle-karantina--video-.html

В Узбекистане приступили к поэтапному снятию ограничительных мер в тех регионах, где наблюдается позитивная эпидемиологическая динамика.

В Ташкенте с 30 апреля автомобилистам разрешено выезжать по необходимости на личном автотранспорте с 7.00 до 10.00, а также вечером - с 17.00 до 20.00. Пользоваться авто можно только для поездок на работу или с работы, а также в магазин, аптеку или в больницу.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
С 30 апреля в Узбекистане разрешено пользоваться авто и гулять
В другое время нарушителей будут наказывать, а транспортные средства отправлять на штраф-стоянку. Столица постепенно оживает - если утром машин на дорогах было незначительно больше, чем в последние дни, то к вечеру на оживленных перекрестках даже образовались локальные заторы. Почти все как до карантина.

Выходить на прогулку тоже разрешается, но с соблюдением дистанции и не очень далеко от дома. При этом власти призывают не злоупотреблять этими послаблениями для собственного же здоровья и пока сохранять режим самоизоляции до окончательной победы над эпидемией.

Как выглядит Ташкент после более чем месячного карантина, смотрите в нашем видео.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (420)



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