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"Лебеди"-ракетоносцы пролетели над Балтикой

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200501/14039017.html

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

Полет длился восемь часов. В строгом соответствии с международными правилами, на отдельных этапах самолеты сопровождали истребители ВВС Финляндии, Швеции, Дании и Польши.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Военно-космических сил России, архивное фото
Министерство обороны РФ
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Ту-160, также известный как "Белый лебедь", является самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации. Он также является самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу.

Напомним, 15 марта летчики дальней авиации ВКС России на двух стратегических ракетоносцах Ту-160 совершили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского морей и северной части Атлантического океана.
Полет длился 15 часов.

За это время экипажи самолетов отработали дозаправку в воздухе.




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