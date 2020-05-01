"Лебеди"-ракетоносцы пролетели над Балтикой

Полет длился восемь часов. В строгом соответствии с международными правилами, на отдельных этапах самолеты сопровождали истребители ВВС Финляндии, Швеции, Дании и Польши.

Ту-160, также известный как "Белый лебедь", является самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом в истории военной авиации. Он также является самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу.

Напомним, 15 марта летчики дальней авиации ВКС России на двух стратегических ракетоносцах Ту-160 совершили плановый полет над акваториями Баренцева, Норвежского морей и северной части Атлантического океана.

Полет длился 15 часов.

За это время экипажи самолетов отработали дозаправку в воздухе.