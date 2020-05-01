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Как выглядит памятник Воину-освободителю в Таллине после реставрации – эксклюзив Sputnik

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Sputnik / Елена Черышева
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200501/14042255/Kak-vyglyadit-pamyatnik-Voinu-osvoboditelyu-v-Talline-posle-restavratsii--eksklyuziv-Sputnik.html

Ранее монумент располагался на холме Тынисмяги в центре столицы, но в 2007 году эстонские власти демонтировали его и перенесли на военное кладбище.

В Эстонии завершилась реставрация памятника Воину-освободителю, расположенного на военном кладбище в Таллине.

Как отметил посол России Александр Петров, помимо самого монумента, отреставрированы 50 надгробий с именами бойцов советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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Памятник Воину-освободителю, также известный как "Бронзовый солдат", был установлен в 1947 году в день освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Ранее монумент располагался на холме Тынисмяги в центре столицы, но в 2007 году эстонские власти демонтировали его и перенесли на военное кладбище. Эксклюзивные кадры того, как выглядит памятник сейчас - в нашем видео.




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