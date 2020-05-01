Как выглядит памятник Воину-освободителю в Таллине после реставрации – эксклюзив Sputnik

Ранее монумент располагался на холме Тынисмяги в центре столицы, но в 2007 году эстонские власти демонтировали его и перенесли на военное кладбище.

В Эстонии завершилась реставрация памятника Воину-освободителю, расположенного на военном кладбище в Таллине.

Как отметил посол России Александр Петров, помимо самого монумента, отреставрированы 50 надгробий с именами бойцов советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Память на века: как выглядит парк Победы в Ташкенте — эксклюзивные фото

Памятник Воину-освободителю, также известный как "Бронзовый солдат", был установлен в 1947 году в день освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Ранее монумент располагался на холме Тынисмяги в центре столицы, но в 2007 году эстонские власти демонтировали его и перенесли на военное кладбище. Эксклюзивные кадры того, как выглядит памятник сейчас - в нашем видео.