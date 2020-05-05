02:13 06 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

Из окопов войны в сельскую школу — история учителя-фронтовика

Получить короткую ссылку
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (224)
19510
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik .
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200505/14060278/Iz-okopov-voyny-v-selskuyu-shkolu--istoriya-uchitelya-frontovika.html

Редакция Sputnik Узбекистан продолжает проект "Фронтовая перекличка", посвященный 75-летию Победы над фашистской Германией. Потомки героев войны вспоминают о подвигах своих предков.

Советник директора "Газпром International" Исмат Кучиев в преддверии 75-летия Победы над фашистской Германией вспоминает о своем первом учителе-фронтовике Рахмоне Баратове, который сразу после войны пошел преподавать в сельские школы.

По словам Кучиева, это герой был примером для тысяч детей. Он не только давал им знания по русскому языку и литературе, учил узбекскому и истории, но и своим примером показывал, как нужно жить, какие качества в себе воспитывать.

"Мне стыдно было, когда я видел, как он 20-25 раз подтягивался на турнике, а я всего три раза. Так у меня и не получилось его превзойти - максимум 17-18 раз подтянуться мог. Он всегда был нам примером", — вспоминает Кучиев.

К сожалению, герой войны всего несколько недель не дожил до юбилея победы, но память о нем, уверен Сомат Кучиев, останется в сердцах благодарных потомков, которых он спас и которых учил.

Проект "Фронтовая перекличка"

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье. 

Фронтовая перекличка: Шамсидин Таджиев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
С пулеметом от Сталинграда до Вены — путь героя войны из Узбекистана
Его цель - сделать семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнить о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

В этом году мероприятие будет проводиться в третий раз, однако из-за пандемии Covid-19 были внесены коррективы.

Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Будут публиковаться видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями этих стран, которые расскажут семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.

 

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (224)
Теги:
ветеран, Великая Отечественная война, День Победы, Узбекистан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. В центре: один из куполов Покровского собора.
Сила и мощь: репетиция авиапарада ко Дню Победы в Москве — фотолента
Столицы постсоветских стран постепенно оживают после карантина
Болезнь отступает: как оживают после карантина постсоветские страны — видео
Текстильная промышленность во время эпидемии коронавируса
В борьбе с вирусом и кризисом: ситуация в текстильной промышленности



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться