Из окопов войны в сельскую школу — история учителя-фронтовика

Советник директора "Газпром International" Исмат Кучиев в преддверии 75-летия Победы над фашистской Германией вспоминает о своем первом учителе-фронтовике Рахмоне Баратове, который сразу после войны пошел преподавать в сельские школы.

По словам Кучиева, это герой был примером для тысяч детей. Он не только давал им знания по русскому языку и литературе, учил узбекскому и истории, но и своим примером показывал, как нужно жить, какие качества в себе воспитывать.

"Мне стыдно было, когда я видел, как он 20-25 раз подтягивался на турнике, а я всего три раза. Так у меня и не получилось его превзойти - максимум 17-18 раз подтянуться мог. Он всегда был нам примером", — вспоминает Кучиев.

К сожалению, герой войны всего несколько недель не дожил до юбилея победы, но память о нем, уверен Сомат Кучиев, останется в сердцах благодарных потомков, которых он спас и которых учил.

Проект "Фронтовая перекличка"

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее Зарубежье.

Его цель - сделать семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнить о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

В этом году мероприятие будет проводиться в третий раз, однако из-за пандемии Covid-19 были внесены коррективы.

Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Будут публиковаться видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями этих стран, которые расскажут семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.