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Болезнь отступает: как оживают после карантина постсоветские страны — видео

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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (413)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200505/14061456/Bolezn-otstupaet-kak-ozhivayut-posle-karantina-postsovetskie-strany--video.html

Постепенно власти государств снимают ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. О полной победе над болезнью пока говорить рано, но первые шаги к возвращению в прежний ритм жизни уже налицо.

В Узбекистане по поручению президента страны и специальной комиссии по борьбе с эпидемией COVID-19 возобновляется работа предприятий и ранее закрытых объектов торговли. Все это осуществляется при соблюдении строгих санитарных норм.

© Sputnik / Евгений Биятов
Еще один регион Узбекистана объявлен свободным от коронавируса
В Ташкенте для автомобилистов сделали послабление — в утренние и вечерние часы они по крайней необходимости могут пользоваться своим транспортом. Также разрешены прогулки в парках и во дворах, но с соблюдением дистанции.

Как на улицы городов возвращается жизнь — смотрите в нашем видео.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (413)
Теги:
Карантин, коронавирус, СНГ, Узбекистан



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