Болезнь отступает: как оживают после карантина постсоветские страны — видео

Постепенно власти государств снимают ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса. О полной победе над болезнью пока говорить рано, но первые шаги к возвращению в прежний ритм жизни уже налицо.

В Узбекистане по поручению президента страны и специальной комиссии по борьбе с эпидемией COVID-19 возобновляется работа предприятий и ранее закрытых объектов торговли. Все это осуществляется при соблюдении строгих санитарных норм.

В Ташкенте для автомобилистов сделали послабление — в утренние и вечерние часы они по крайней необходимости могут пользоваться своим транспортом. Также разрешены прогулки в парках и во дворах, но с соблюдением дистанции.

Как на улицы городов возвращается жизнь — смотрите в нашем видео.