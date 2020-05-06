Дома пятеро детей, но он ушел добровольцем — памяти защитника Сталинграда

Редакция Sputnik продолжает проект к 75-летию Победы над фашистской Германией. В цикле "Фронтовая перекличка" потомки вспоминают о подвигах своих предков в годы войны.

Известный узбекский журналист и переводчик во время войны добровольцем ушел на фронт, хотя как многодетный отец имел бронь от ЦК. Он сам напросился, чтобы его отправили на передовую – в самое пекло Великой Отечественной, под Сталинград. О своем отце спустя 75 лет вспоминает одна из его дочерей – Дильбар Валиева.

"ЦК партии сделал для него бронь, но несмотря на это, он добровольно решил поехать на войну. Он маме говорит: "Как я буду смотреть в глаза людям, которые вернутся с фронта?". Писал маме письма и в них говорил: "Худо хохласа!" (Мы скоро встретимся!). Но этому не суждено было исполниться", — вспоминает Дильбар Валиева.

Ее отец погиб осенью 1942 года в боях под Сталинградом. Сотрудники мемориального комплекса "Мамаев курган" сообщили, что имя Саид-Гани Валиева числится в списках героев, защищавших город. Однако точного места захоронения определить невозможно — слишком жесткое велись, где солдаты погибали целыми взводами.

По словам дочери героя войны, их семье с пятью детьми помогали власти республики. Все они получили высшее образование и служили своей стране на разных постах в науке и журналистики.

"Мы помним о нашем папе и гордимся им. Дай бог, чтобы у нас была тишина, чтобы все народы жили в мире и дружбе", — заключила Дильбар Валиева.

Историю защитника Сталинграда, отдавшего жизнь за Победу, смотрите в нашем видео из цикла "Фронтовая перекличка".

Проект "Фронтовая перекличка"

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее зарубежье.

Его цель - сделать семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнить о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

В этом году мероприятие будет проводиться в третий раз, однако из-за пандемии COVID-19 были внесены коррективы.

Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Будут публиковаться видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями этих стран, которые расскажут семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.