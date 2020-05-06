Дома пятеро детей, но он ушел добровольцем — памяти защитника Сталинграда

Известный узбекский журналист и переводчик во время войны добровольцем ушел на фронт, хотя как многодетный отец имел бронь от ЦК. Он сам напросился, чтобы его отправили на передовую – в самое пекло Великой Отечественной, под Сталинград. О своем отце спустя 75 лет вспоминает одна из его дочерей – Дильбар Валиева.
"ЦК партии сделал для него бронь, но несмотря на это, он добровольно решил поехать на войну. Он маме говорит: "Как я буду смотреть в глаза людям, которые вернутся с фронта?". Писал маме письма и в них говорил: "Худо хохласа!" (Мы скоро встретимся!). Но этому не суждено было исполниться", — вспоминает Дильбар Валиева.
По словам дочери героя войны, их семье с пятью детьми помогали власти республики. Все они получили высшее образование и служили своей стране на разных постах в науке и журналистики.
"Мы помним о нашем папе и гордимся им. Дай бог, чтобы у нас была тишина, чтобы все народы жили в мире и дружбе", — заключила Дильбар Валиева.
Историю защитника Сталинграда, отдавшего жизнь за Победу, смотрите в нашем видео из цикла "Фронтовая перекличка".
Проект "Фронтовая перекличка"
"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее зарубежье.
Его цель - сделать семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнить о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.
Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Будут публиковаться видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями этих стран, которые расскажут семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.