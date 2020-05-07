Мария Шарапова и Серена Уильямс вышли на виртуальный корт - видео

Впервые в истории в виртуальном пространстве состоялся теннисный турнир Stay At Home Slam, который собрал мировых звезд спорта Серену и Винус Уильямс, а также Марию Шарапову.
Чемпионат проводился на платформе Nintendo Switch - в игре Mario Tennis Aces.
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Спортсмен Ассоциации теннисистов-профессионалов Тейлор Фриц и звезда Tik Tok Эддисон Рей обыграли других спортивных легенд.
Все средства, вырученные от онлайн-турнира, будут пожертвованы на борьбу с коронавирусной инфекцией.
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