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Мария Шарапова и Серена Уильямс вышли на виртуальный корт - видео

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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200507/14070400/Maria-Sharapova-i-Serena-Williams-na-virtualnom-korte-video.html

Как звезда Tik Tok Эддисон Рей обыграл Серену Уильямс и Марию Шарапову в теннис - смотрите в нашем видео!

Впервые в истории в виртуальном пространстве состоялся теннисный турнир Stay At Home Slam, который собрал мировых звезд спорта Серену и Винус Уильямс, а также Марию Шарапову.

Чемпионат проводился на платформе Nintendo Switch - в игре Mario Tennis Aces.

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Спортсмен Ассоциации теннисистов-профессионалов Тейлор Фриц и звезда Tik Tok Эддисон Рей обыграли других спортивных легенд.

Все средства, вырученные от онлайн-турнира, будут пожертвованы на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Смотрите видео!

Теги:
онлайн, Карантин, Теннис, видеоролик, Видео



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