16:40 07 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

"Ну потерпи месяц!": Лукашенко призвал не целоваться со всеми подряд — видео

Получить короткую ссылку
781 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200507/14071761/Nu-poterpi-mesyats-Lukashenko-prizval-ne-tselovatsya-so-vsemi-podryad--video.html

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения испытательного полигона Объединенного института машиностроения дал несколько новых советов о том, как нужно вести себя во время пандемии коронавируса.

Например, белорусский лидер призвал ограничить контакты.

"Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся. Не лезь, там, если ты мужик, к другой женщине. Ну потерпи месяц!" — сказал Лукашенко. 

Кроме того, он предложил выйти на улицу и покататься на велосипеде — продышаться, "чтобы легкие заработали, как следует".

"Ну а когда ты все время сидишь дома, опустив руки, сопли развесив, кашляешь не кашляешь, легкие не работают, нет нагрузки, ну какой ты будешь здоровый человек?" — сказал президент Беларуси.

По последним данным, всего в стране выявлено 19 255 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 4 388 пациентов, 112 — скончались.

Теги:
Видео, коронавирус, Беларусь, пандемия, Александр Лукашенко



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
На слайдах памяти: война и победа в объективе военных фотокорреспондентов
Лукашенко посоветовал не целоваться со всеми подряд
"Ну потерпи месяц!": Лукашенко призвал не целоваться со всеми подряд — видео
Наводнение на Сардобинском водохранилище
Прорыв на Сардобинском водохранилище: масштабы, последствия, принятые меры



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться