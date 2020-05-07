"Ну потерпи месяц!": Лукашенко призвал не целоваться со всеми подряд — видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения испытательного полигона Объединенного института машиностроения дал несколько новых советов о том, как нужно вести себя во время пандемии коронавируса.

Например, белорусский лидер призвал ограничить контакты.

"Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся. Не лезь, там, если ты мужик, к другой женщине. Ну потерпи месяц!" — сказал Лукашенко.

Кроме того, он предложил выйти на улицу и покататься на велосипеде — продышаться, "чтобы легкие заработали, как следует".

"Ну а когда ты все время сидишь дома, опустив руки, сопли развесив, кашляешь не кашляешь, легкие не работают, нет нагрузки, ну какой ты будешь здоровый человек?" — сказал президент Беларуси.

По последним данным, всего в стране выявлено 19 255 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 4 388 пациентов, 112 — скончались.