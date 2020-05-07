ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Пресс-конференция о проведении акции "Бессмертный полк — онлайн"

Проект набирает обороты с каждым днем: чуть более чем за неделю число его участников приблизилось к миллиону.

Участники пресс-конференции:

Сергей Макаров, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России";

Артем Хуторской, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России";

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк";

Владимир Габриелян, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group;

Ольга Амельченкова, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Напомним, разместить фото ветерана для онлайн-шествия можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/, https://ok.ru/app/immortal-regiment, https://vk.com/polk_app, https://sber9may.ru/.

По любым вопросам относительно размещения информации для онлайн-шествия круглосуточно консультируют специалисты горячей линии проекта по номеру

Шествие "Бессмертный полк — онлайн" будет транслироваться 9 мая на медиаэкранах России, в том числе Москвы, экранах в московском метрополитене, площадках онлайн-кинотеатров "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалах СТС, "Победа". Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения в эфир.

Также трансляция пройдет в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на различных онлайн-платформах и, конечно, на порталах Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press.