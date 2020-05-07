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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Пресс-конференция о проведении акции "Бессмертный полк — онлайн"

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200507/14076571/Press-konferentsiya-o-provedenii-aktsii-Bessmertnyy-polk--onlayn.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Пресс-конференция о проведении акции "Бессмертный полк — онлайн"
Смотрите прямую трансляцию онлайн-конференции, посвященной вопросам проведения акции "Бессмертный полк — онлайн".
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=98503072&type=mp4
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/thumbnail/background_16x9.jpg
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https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT1S
2020-05-07T18:00Z

Смотрите прямую трансляцию онлайн-конференции, посвященной вопросам проведения акции "Бессмертный полк — онлайн".

Проект набирает обороты с каждым днем: чуть более чем за неделю число его участников приблизилось к миллиону.

Участники пресс-конференции: 

  • Сергей Макаров, сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России";
  • Артем Хуторской, руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России";
  • Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк";
  • Владимир Габриелян, первый заместитель генерального директора Mail.ru Group;
  • Ольга Амельченкова, председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

Напомним, разместить фото ветерана для онлайн-шествия можно на следующих площадках: https://2020.polkrf.ru/https://ok.ru/app/immortal-regimenthttps://vk.com/polk_apphttps://sber9may.ru/.

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По любым вопросам относительно размещения информации для онлайн-шествия круглосуточно консультируют специалисты горячей линии проекта по номеру 8 (800) 20-1945-0.

Шествие "Бессмертный полк — онлайн" будет транслироваться 9 мая на медиаэкранах России, в том числе Москвы, экранах в московском метрополитене, площадках онлайн-кинотеатров "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалах СТС, "Победа". Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения в эфир.

Также трансляция пройдет в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", на различных онлайн-платформах и, конечно, на порталах Бессмертного полка России www.polkrf.ru и Международного Бессмертного полка www.polk.press.

Теги:
Россия, ветераны, Великая Отечественная война, Бессмертный полк, Акция "Бессмертный полк"



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