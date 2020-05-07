Собрать завод за месяц — подвиги генерала промышленного фронта

Sputnik Узбекистан продолжает публиковать видеоролики из цикла "Фронтовая перекличка". В них потомки героев войны вспоминают о подвигах своих предков, сделавших все для победы над фашизмом.

Герой очередного материала — ученый-геолог Хабиб Мухамедович Абдуллаев. О его трудовом пути в тылу рассказал внук — директор СЭЗ "Навои" Хабиб Пулатович Абдуллаев.

До войн Абдуллаев руководил Среднеазиатским политехническим институтом, а в 1941 году был назначен зампредом Совнаркома промышленности в Узбекской ССР. Он руководил организацией работы предприятий, эвакуированных в республику из западных регионов Союза.

"Около ста предприятий были вывезены в Узбекистан в первые месяцы войны. Приходилось тяжело - производства запускались буквально с нуля. Один пример: Московский авиационный завод был перебазирован в Ташкент и смонтирован всего за месяц. Даже по современным меркам это фантастические сроки", — вспоминает внук героя Хабиб Абдуллаев.

После окончания войны его дед вернулся в науку и многое сделал для золотодобывающей и урановой отраслей Узбекистана. В 1959 году ему была присвоена Ленинская премия за научные достижения.

Несмотря на то, что Хабиб Мухамедович Абдуллаев ковал победу не на передовой, с его помощью фронт получал необходимое вооружение, боеприпасы и обмундирование. За годы Великой Отечественной Абдуллаев удостоен тремя орденами Красной звезды и другими наградами.

Проект "Фронтовая перекличка"

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее зарубежье.

Его цель - сделать семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнить о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

В этом году мероприятие будет проводиться в третий раз, однако из-за пандемии COVID-19 были внесены коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Будут публиковаться видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями этих стран, которые расскажут семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.