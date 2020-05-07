21:44 07 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

Собрать завод за месяц — подвиги генерала промышленного фронта

Получить короткую ссылку
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (231)
63 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200507/14079923/Sobrat-zavod-za-mesyats--podvigi-generala-promyshlennogo-fronta.html

Sputnik Узбекистан продолжает публиковать видеоролики из цикла "Фронтовая перекличка". В них потомки героев войны вспоминают о подвигах своих предков, сделавших все для победы над фашизмом.

Герой очередного материала — ученый-геолог Хабиб Мухамедович Абдуллаев. О его трудовом пути в тылу рассказал внук — директор СЭЗ "Навои" Хабиб Пулатович Абдуллаев.

До войн Абдуллаев руководил Среднеазиатским политехническим институтом, а в 1941 году был назначен зампредом Совнаркома промышленности в Узбекской ССР. Он руководил организацией работы предприятий, эвакуированных в республику из западных регионов Союза.

"Около ста предприятий были вывезены в Узбекистан в первые месяцы войны. Приходилось тяжело - производства запускались буквально с нуля. Один пример: Московский авиационный завод был перебазирован в Ташкент и смонтирован всего за месяц. Даже по современным меркам это фантастические сроки", — вспоминает внук героя Хабиб Абдуллаев.

Фронтовая перекличка: Шамсидин Таджиев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
С пулеметом от Сталинграда до Вены — путь героя войны из Узбекистана
После окончания войны его дед вернулся в науку и многое сделал для золотодобывающей и урановой отраслей Узбекистана. В 1959 году ему была присвоена Ленинская премия за научные достижения.

Несмотря на то, что Хабиб Мухамедович Абдуллаев ковал победу не на передовой, с его помощью фронт получал необходимое вооружение, боеприпасы и обмундирование. За годы Великой Отечественной Абдуллаев удостоен тремя орденами Красной звезды и другими наградами.

Проект "Фронтовая перекличка"

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее зарубежье. 

Его цель - сделать семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнить о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

Фронтовая перекличка - Саид-Гани Валиев
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Дома пятеро детей, но он ушел добровольцем — памяти защитника Сталинграда
В этом году мероприятие будет проводиться в третий раз, однако из-за пандемии COVID-19 были внесены коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Будут публиковаться видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями этих стран, которые расскажут семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (231)
Теги:
ТАПОиЧ, завод, промышленность, Великая Отечественная война, Узбекистан



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
На слайдах памяти: война и победа в объективе военных фотокорреспондентов
Трудовые подвиги зампреда Совнаркома Хабиба Абдуллаева
Собрать завод за месяц — подвиги генерала промышленного фронта
Наводнение на Сардобинском водохранилище
Прорыв на Сардобинском водохранилище: масштабы, последствия, принятые меры



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться