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Медиафасад МИА "Россия сегодня" покажет парады Победы

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (234)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200508/14084499/Mediafasad-MIA-Rossiya-segodnya-pokazhet-parady-Pobedy.html
Медиафасад МИА "Россия сегодня" покажет парады Победы
К 75-летию Великой Победы на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве стартует фотохроника парадов Победы.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=35846484&type=mp4
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PT1M29S
2020-05-08T13:14Z

К 75-летию Великой Победы на медиафасаде здания МИА "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве стартует фотохроника парадов Победы.

На гигантском экране будут показаны более 20 фотографий из архива агентства, на которых запечатлен главный праздник страны, ставший символом памяти и благодарности поколений подвигу воинов Великой Отечественной войны.   

Военный парад в честь 71-й годовщины Победы в ВОВ
© Sputnik / Виталий Белоусов
История советских и российских парадов Победы
Для хронологии были отобраны фотографии юбилейных парадов Победы, проходивших в российской столице с 1945 по 2015 годы. Видео откроется знаменитым снимком Михаила Озерского, сделанным на первом Параде Победы, который прошел на Красной площади 24 июня 1945-го с участием маршалов Советского Союза Георгия Жукова и Константина Рокоссовского. 

Среди авторов парадной хроники — фотожурналисты МИА "Россия сегодня" и патриархи советской фотографии, в разные годы работавшие в Совинформбюро и АПН, предшественниках медиагруппы. Это и легендарные фронтовые корреспонденты Макс Альперт и Давид Шоломович, личный фотограф первого президента России Дмитрий Донской, портретист политических лидеров ХХ столетия Юрий Абрамочкин, многократные обладатели премии World Press Photo Сергей Гунеев и Владимир Вяткин, и многие другие.

Видео с фотохроникой парадов Победы также доступно в официальных аккаунтах РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube.

В период самоизоляции и в связи с переносом парада Победы 2020 года на более поздний срок из-за пандемии коронавируса "Парадная хроника" — еще одна возможность не выходя из дома вспомнить о 9 мая - дате, знаменующей славу и гордость России.

© Sputnik / Pavel Lisitsyn
Парад в честь Дня Победы: лучшие фото разных лет
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Крупнейший в столице медиафасад появился на головном офисе МИА "Россия сегодня" в 2018 году. На нем транслируются оперативные новости и фотографии корреспондентов РИА Новости и Sputnik из России и зарубежных стран.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. 

Новости МИА "Россия сегодня" публикуются на Telegram-канале пресс-службы — "Зубовский, 4".

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (234)
Теги:
память, фотография, история, Великая Отечественная война, Россия, МИА "Россия Сегодня", Москва, парад, Парад Победы



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