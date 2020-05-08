Гордость и скорбь семьи Мансура Ташматова — памяти героя Курской дуги

Очередное видео из цикла "Фронтовая перекличка", где люди со всех уголков бывшего СССР вспоминают о подвигах своих родных, сражавшихся против фашизма.

Семью народного артиста Узбекистана Мансура Ташматова как и миллионов советских граждан не обошли стороной испытания и ужасы Второй Мировой войны. Дядя артиста – Мухаммадали Ташматов – с первых дней пошел на фронт. Он геройски погиб в 1943 году в битве на Курской дуге – в самом страшном и грандиозном танковом сражении XX века.

"В канун 75-летия Победы я хочу поздравить всех ветеранов войны и всех людей. Узбекский народ с другими республиками Советского Союза одолел врага и спас мир от фашизма. Этот подвиг незабываем. Мы все будем помнить своих героев, родственников, как и я буду помнить павшего за свободу родины своего дядю Мухаммадали Ташматова", — сказал артист.

Он напомнил, что узбекский народ не только вместе с другими республиками СССР сражался с врагом, но и принял на себя большую миссию по приему беженцев, приютив и усыновив несколько сотен тысяч детей-сирот.

Подробнее об истории героя из семьи Ташматовых смотрите в нашем видео.

Проект "Фронтовая перекличка"

"Фронтовая перекличка" — традиционный проект пресс-центров Sputnik Ближнее зарубежье.

Его цель - сделать семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнить о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

В этом году мероприятие будет проводиться в третий раз, однако из-за пандемии COVID-19 были внесены коррективы. Видеомостов, связывающих пресс-центры разных редакций, не будет. Будут публиковаться видеоролики с известными гражданами и государственными деятелями этих стран, которые расскажут семейные истории об участниках Великой Отечественной войны.