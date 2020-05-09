ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Праздник в небе: авиашоу пилотажных групп в День Победы

В честь 75-й годовщины Победы над фашистской Германией российские пилотажные группы приготовили показательные выступления.

В России юбилей победы в этом году встречают в условиях карантина, поэтому массовые торжества пришлось отложить. Но часть мероприятий удалось переформатировать в онлайн-режим, а некоторые элементы парада все-таки состоялись.

Например, в небе над Москвой утром 9 мая состоялась воздушная часть военного парада. Летчики поздравили страну с Днем Победы и пожелали всем крепкого здоровья.

Продолжит праздничную программу авиашоу с участием российских асов. Следить за головокружительными фигурами высшего пилотажа можно в нашей прямой трансляции.