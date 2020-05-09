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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Праздник в небе: авиашоу пилотажных групп в День Победы
В честь 75-й годовщины Победы над фашистской Германией российские пилотажные группы приготовили показательные выступления.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=49071788&type=mp4
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PT58M34S
2020-05-09T17:38Z
В честь 75-й годовщины Победы над фашистской Германией российские пилотажные группы приготовили показательные выступления.
В России юбилей победы в этом году встречают в условиях карантина, поэтому массовые торжества пришлось отложить. Но часть мероприятий удалось переформатировать в онлайн-режим, а некоторые элементы парада все-таки состоялись.
Например, в небе над Москвой утром 9 мая состоялась воздушная часть военного парада. Летчики поздравили страну с Днем Победы и пожелали всем крепкого здоровья.
Продолжит праздничную программу авиашоу с участием российских асов. Следить за головокружительными фигурами высшего пилотажа можно в нашей прямой трансляции.