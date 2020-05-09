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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Праздник в небе: авиашоу пилотажных групп в День Победы

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (256)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200509/14097277/Prazdnik-v-nebe-aviashou-pilotazhnykh-grupp-v-Den-Pobedy.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Праздник в небе: авиашоу пилотажных групп в День Победы
В честь 75-й годовщины Победы над фашистской Германией российские пилотажные группы приготовили показательные выступления.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=49071788&type=mp4
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2020-05-09T17:38Z

В честь 75-й годовщины Победы над фашистской Германией российские пилотажные группы приготовили показательные выступления.

В России юбилей победы в этом году встречают в условиях карантина, поэтому массовые торжества пришлось отложить. Но часть мероприятий удалось переформатировать в онлайн-режим, а некоторые элементы парада все-таки состоялись.

Участие Владимира Путина в торжественных мероприятиях в День Победы
© Ruptly .
Поздравление Владимира Путина и авиапарад в честь 75-летия Победы — видео
Например, в небе над Москвой утром 9 мая состоялась воздушная часть военного парада. Летчики поздравили страну с Днем Победы и пожелали всем крепкого здоровья.

Продолжит праздничную программу авиашоу с участием российских асов. Следить за головокружительными фигурами высшего пилотажа можно в нашей прямой трансляции.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (256)
Теги:
Россия, авиация, День Победы



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