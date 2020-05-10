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Грандиозный салют Победы в Москве — как это было

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (260)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200510/14101433/Grandioznyy-salyut-Pobedy-v-Moskve--kak-eto-bylo.html

В этому году перед властями столицы стояла сложная задача: сделать мероприятие незабываемый, но при этом не допустить на улицах скопления людей, желающих посмотреть на это завораживающее зрелище!

Выход был найден: запуски салюта отменили из всех точек, кроме одной. Ее до последнего держали в секрете.

Мэр города Сергей Собянин заранее обратился к москвичам с призывом не приходить на просмотр салюта, чтобы не допустить новых заражений COVID-19.

Большинство жителей Москвы наблюдали за торжеством из дома. 

Салют начался в 22.00 и длился недолго — десять минут, но этого хватило, чтобы сделать его самым запоминающимся! 

Небо над Лужнецкой набережной озарило десять тысяч снарядов разных цветов. Шум от залпов не утихал ни на минуту, позволяя каждому прочувствовать торжественность момента.

Как это было — смотрите в видео!

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (260)
Теги:
Великая Отечественная война, салют, Москва, День Победы



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