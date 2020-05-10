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Самоизоляция — не помеха: россияне спели с балконов песню "День Победы"

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (263)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200510/14103049/Samoizolyatsiya---ne-pomekha-rossiyane-speli-s-balkonov-pesnyu-Den-Pobedy.html

Ввиду ограничений, введенных из-за пандемии, от привычного празднования годовщины Великой Победы пришлось отказаться. Однако что такое вирус по сравнению с исторической памятью?

Даже несмотря на то, что на улицах было мало людей, дух торжества чувствовался во всем!

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Грандиозный салют Победы в Москве — как это было

Достаточно посмотреть, сколько человек приняли участие в акции "Бессмертный полк", которая в этом году прошла в онлайн-формате — почти три миллиона!

9 мая россияне встали у окон или же вышли на балконы своих квартир, чтобы всем вместе спеть "День Победы". Граждане держали фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

К акции присоединились и знаменитости: Лев Лещенко, Валентин Юдашкин, Татьяна Тарасова и другие!

Между тем, как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, торжественные мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы (к примеру, праздничный парад) обязательное пройдут в 2020 году, но немного позднее.

Пока что, по его словам, стоит уделить внимание собственному здоровью и своих близких, поскольку нет ничего важнее человеческой жизни.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (263)
Теги:
Великая Отечественная война, Россия, День Победы



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