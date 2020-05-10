23:48 10 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Видео

"День Победы" на десятках языках исполнили более 1 миллиона человек — видео

Получить короткую ссылку
Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (264)
70 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Артур Лебедев
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200510/14104270/Den-Pobedy-na-desyatkakh-yazykakh-ispolnili-bolee-1-milliona-chelovek--video.html

В честь 75-летия Победы над фашизмом стартовала международная акция — любой желающий может спеть на своем родном языке текст песни "День победы".

Более 1,1 миллиона человек из 60 стран мира исполнили песню "День Победы" на родном для себя языке, На специальном интернет-сайте доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего более 100 языков). Участники акции "День Победы" на разных языках" могут самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить его в сеть и принять участие в конкурсе.

Песня День Победы впервые прозвучала на узбекском языке- видео
YouTube
Песня "День Победы" впервые прозвучала на узбекском языке- видео
Всего на конкурс прислали Более 50 тысяч роликов с исполнением песни. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным телеканалах России, а также на официальном сайте проекта.

День Победы в странах бывшего СССР отпраздновали несмотря на карантин>>

В песенном марафоне уже приняли участие более 60 стран, а сама акция продлится до 11 мая.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (264)
Теги:
песня, День Победы



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Браденбургские ворота
Как выглядит парк Победы в Ташкенте после открытия — фоторепортаж
"День Победы" на десятках языках исполнили более 1 миллиона человек — видео
Военное прошлое завода ТАПОиЧ
Тыл – фронту: боевой путь завода ТАПОиЧ



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться