"День Победы" на десятках языках исполнили более 1 миллиона человек — видео

Более 1,1 миллиона человек из 60 стран мира исполнили песню "День Победы" на родном для себя языке, На специальном интернет-сайте доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего более 100 языков). Участники акции "День Победы" на разных языках" могут самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить его в сеть и принять участие в конкурсе.
День Победы в странах бывшего СССР отпраздновали несмотря на карантин>>
В песенном марафоне уже приняли участие более 60 стран, а сама акция продлится до 11 мая.