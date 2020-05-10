"День Победы" на десятках языках исполнили более 1 миллиона человек — видео

В честь 75-летия Победы над фашизмом стартовала международная акция — любой желающий может спеть на своем родном языке текст песни "День победы".

Более 1,1 миллиона человек из 60 стран мира исполнили песню "День Победы" на родном для себя языке, На специальном интернет-сайте доступна интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России и стран мира (всего более 100 языков). Участники акции "День Победы" на разных языках" могут самостоятельно записать на сайте видеоролик с исполнением песни, выложить его в сеть и принять участие в конкурсе.

Всего на конкурс прислали Более 50 тысяч роликов с исполнением песни. Лучшие видеоролики будут показаны по центральным телеканалах России, а также на официальном сайте проекта.

День Победы в странах бывшего СССР отпраздновали несмотря на карантин>>

В песенном марафоне уже приняли участие более 60 стран, а сама акция продлится до 11 мая.