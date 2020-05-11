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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Совещание у Владимира Путина по ситуации с COVID-19
Владимир Путин проводит очередное совещание с членами правительства и оперативным штабом по вопросу о продлении режима нерабочих дней в РФ в связи с эпидемиологической обстановкой.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=51771020&type=mp4
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2020-05-11T18:10Z
Владимир Путин проводит очередное совещание с членами правительства и оперативным штабом по вопросу о продлении режима нерабочих дней в РФ в связи с эпидемиологической обстановкой.
В РФ до 12 мая был продлен режим самоизоляции из-за неблагоприятной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. При этом на прошлом совещании глава государства подчеркнул, что подходить одинаково во всех регионах к этой проблеме нельзя, так как обстановка везде разная.
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Sputnik / Evgeny Odinokov
Правительству было поручено разработать план поэтапного выхода из карантина в зависимости от показателей по числу заболевших и госпитализированных.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже заявили, что в их регионах режим самоизоляции точно продлится до 31 мая.
Видеотрансляцию заседания с участием Владимира Путина смотрите на Sputnik Узбекситан.