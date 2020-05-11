ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Совещание у Владимира Путина по ситуации с COVID-19

Владимир Путин проводит очередное совещание с членами правительства и оперативным штабом по вопросу о продлении режима нерабочих дней в РФ в связи с эпидемиологической обстановкой.

В РФ до 12 мая был продлен режим самоизоляции из-за неблагоприятной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. При этом на прошлом совещании глава государства подчеркнул, что подходить одинаково во всех регионах к этой проблеме нельзя, так как обстановка везде разная.

Правительству было поручено разработать план поэтапного выхода из карантина в зависимости от показателей по числу заболевших и госпитализированных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже заявили, что в их регионах режим самоизоляции точно продлится до 31 мая.

Видеотрансляцию заседания с участием Владимира Путина смотрите на Sputnik Узбекситан.