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ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Совещание у Владимира Путина по ситуации с COVID-19

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Вспышка нового типа коронавируса в Китае (414)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200511/14106516/Soveschanie-u-Vladimira-Putina-i-obraschenie-k-rossiyanam-po-situatsii-s-COVID-19.html
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Совещание у Владимира Путина по ситуации с COVID-19
Владимир Путин проводит очередное совещание с членами правительства и оперативным штабом по вопросу о продлении режима нерабочих дней в РФ в связи с эпидемиологической обстановкой.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=51771020&type=mp4
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PT41M43S
2020-05-11T18:10Z

Владимир Путин проводит очередное совещание с членами правительства и оперативным штабом по вопросу о продлении режима нерабочих дней в РФ в связи с эпидемиологической обстановкой.

В РФ до 12 мая был продлен режим самоизоляции из-за неблагоприятной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. При этом на прошлом совещании глава государства подчеркнул, что подходить одинаково во всех регионах к этой проблеме нельзя, так как обстановка везде разная.

© Sputnik / Evgeny Odinokov
В Москве продлили режим ограничений до 31 мая
Правительству было поручено разработать план поэтапного выхода из карантина в зависимости от показателей по числу заболевших и госпитализированных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уже заявили, что в их регионах режим самоизоляции точно продлится до 31 мая.

Видеотрансляцию заседания с участием Владимира Путина смотрите на Sputnik Узбекситан.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (414)
Теги:
коронавирус, Россия, Владимир Путин



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