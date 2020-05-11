Спасибо за сезон: вице-президент ФХУ обратился к команде "Хумо"

Баходыр Гафуров поблагодарил весь коллектив хоккейного клуба "Хумо" за яркий дебютный сезон и активную работу среди молодежи. Он заявил, что независимо от дальнейшей карьеры, каждый игрок и тренер всегда будет желанным гостем в Узбекистане.

Хоккейный клуб "Хумо" из-за всемирной пандемии коронавируса вынужден было досрочно завершить сезон ВХЛ. Кроме того, команда приняла решения пропустить следующий год. Игроки разъехались на этот период по другим коллективам. Однако не исключено, что "Крылатые" еще вернутся на лед "Хумо-арена" в будущем.

Вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров на официальном сайте клуба обратился ко всем членам команды и поблагодарил первопроходцев узбекского хоккея за яркие эмоции.

"Вы стали хоккейными первопроходцами в истории независимого Узбекистана. Первыми, кто принес в нашу страну профессиональный хоккей высокого уровня. Вы с честью доказали свой профессионализм, проведя прекрасный, незабываемый сезон. Вписали свои имена в историю узбекского хоккея. Вы добились отличных спортивных результатов, чем за короткий срок влюбили в себя тысячи болельщиков в Ташкенте и далеко за его пределами. Вы не просто выходили на лёд, делая свою работу. Игроки и тренеры прекрасно понимали высокую ответственность своей миссии и делали всё, чтобы хоккей полюбился узбекистанцам", — отметил Гафуров.

Он добавил, что помимо непосредственно профессиональной спортивной карьеры игроки регулярно выезжали в детские дома и больницы, не отказывали в автографах и интервью, общались с болельщиками лично и в соцсетях. Всё это способствовало популяризации этого нового для республики вида спорта.

Вице-президент ФХУ пожелал хоккеистам удачи и успехов в новых клубах в ближайшем сезоне и выразил надежду, что ташкентцы еще увидят полюбившихся игроков в сине-оранжевых цветах ташкентской команды.

"Возможно, с кем-то из вас мы ещё посотрудничаем в скором будущем, но независимо от этого вы все всегда будете дорогими и уважаемыми гостями на узбекской земле", — заключил Гафуров.

Самые яркие моменты дебютного сезона "Хумо" смотрите в видеоподборке, подготовленной пресс-службой команды.