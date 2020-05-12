Пандемию COVID-19 нельзя использовать своих геополитических интересах — Лавров

Коронавирус нельзя использовать для сведения геополитических счетов. Наоборот, ключ в эффективной борьбе с пандемией заключается в единстве. Такую позицию разделяют страны — участницы СНГ.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Содружества.

"Кризис в очередной раз продемонстрировал: мы все взаимосвязаны, взаимозависимы. Есть все больше трансграничных угроз, которые распространяются по миру независимо от того, какие меры принимаются на национальном уровне, поэтому для борьбы с ними, среди которых теперь и пандемия, необходимо объединять усилия", — отметил глава внешнеполитического ведомства.

В ближайшей перспективе, по словам Лаврова, планируется организовать встречу стран-участниц СНГ и структур ВОЗ, на которой участники проанализируют опыта в борьбе с пандемией.

Необходимо объединяться, а не использовать подобные вызовы для сведения геополитических счетов, считает министр. Эту позицию разделяют и остальные государства Содружества, добавил он.

Полный комментарий главы российского МИД слушайте в видеосюжете.