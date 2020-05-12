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Пандемию COVID-19 нельзя использовать своих геополитических интересах — Лавров

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200512/14118582/V-borbe-s-pandemiey-COVID-19-ne-dolzhno-byt-mesta-politike--Lavrov.html

Коронавирус нельзя использовать для сведения геополитических счетов. Наоборот, ключ в эффективной борьбе с пандемией заключается в единстве. Такую позицию разделяют страны — участницы СНГ.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Содружества.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Sputnik / Виталий Белоусов
Лавров: СНГ оперативно реагирует на пандемию коронавируса

"Кризис в очередной раз продемонстрировал: мы все взаимосвязаны, взаимозависимы. Есть все больше трансграничных угроз, которые распространяются по миру независимо от того, какие меры принимаются на национальном уровне, поэтому для борьбы с ними, среди которых теперь и пандемия, необходимо объединять усилия", — отметил глава внешнеполитического ведомства.

В ближайшей перспективе, по словам Лаврова, планируется организовать встречу стран-участниц СНГ и структур ВОЗ, на которой участники проанализируют опыта в борьбе с пандемией.

Необходимо объединяться, а не использовать подобные вызовы для сведения геополитических счетов, считает министр. Эту позицию разделяют и остальные государства Содружества, добавил он.

Полный комментарий главы российского МИД слушайте в видеосюжете.

Теги:
Россия, политика, МИД РФ, Сергей Лавров, коронавирус



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